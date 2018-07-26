На залізниці біля станції "Попасна" почали розмінування території

Сапери обстежують залізничні колії у Попасній для відновлення руху поїздів у Лушанській області

У Луганській області на залізниці біля вузлової станції Попасна розпочався черговий етап розмінування території. Про це повідомила українська сторона спільного центру з контролю та координації (СЦКК), передає прес-центр штабу Об'єднаних сил у Facebook.

Наразі військовослужбовці мобільної групи розмінування обстежують залізничні колії на наявність мін, боєприпасів, що не розірвалися. Також шукають іншу вибухівку. Розмінування відбувається у взаємодії зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Військовослужбовці охороняють безпеку мобільної групи у ході розмінування.

"Роботи з розмінування залізниці проводяться на запит ПАТ "Укрзалізниця" з метою відновлення безпечного транспортного сполучення зі станцією Попасна", - зазначили в прес-центрі.

Розмінування триватиме до 9 серпня. Протягом одного дня група встигає обстежити близько 1 км залізничних шляхів та прилеглу територію.

Фото: розмінування у Попасній (facebook.com/pressjfo.news)

"Крім розмінування об'єктів залізничного сполучення, сапери на прохання місцевих мешканців проводять очищення від вибухонебезпечних предметів доріг, шкіл, лікарень, інших об'єктів громадського користування, а також приватних будинків", - додали в СЦКК.

Нагадаємо, як стало відомо 20 липня 2018 року, піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій з липня 2014 року знекодили понад 155 тис. боєприпасів.