Піротехніки ДСНС з липня 2014 року знешкодили понад 155 тис. боєприпасів

Від боєприпасів очищено більше 24 тисяч гектарів території Донбасу

Піротехніки Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з липня 2014 року знешкодили понад 155 тис. боєприпасів. Про це повідомив голова відомства Микола Чечоткін, повідомляє прес-служба ДСНС.

За словами Чечоткіна, через агресію РФ та діяльність проросійських бойовиків значна частина Донбасу забруднена вибухонебезпечними предметами.

"Піротехніками ДСНС з липня 2014 року очищено від боєприпасів більше 24 тисяч гектарів території та 86 гектарів акваторії водних об'єктів, при цьому знешкоджено понад 155 тисяч вибухонебезпечних предметів", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія допомагатиме Україні в розмінуванні територій Донбасу.