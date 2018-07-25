Генсек ОБСЄ відвідає Донбас

Гремінгер проведе прес-брифінг у п'ятницю, 27 липня, у Краматорську

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер 27 липня відвідає схід України і дасть брифінг для преси. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Так, Гремінгер проведе прес-брифінг у п'ятницю, 27 липня, у Краматорську (Донецька область).

"Він розповість про ролі та діяльності ОБСЄ в Україні та за її межами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Гремингер був призначений на пост генерального секретаря ОБСЄ 18 липня 2017 року на трирічний термін.

Зазначимо, що вчора спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявив, що між США і РФ немає прогресу в питанні миротворчої місії на сході України.

Також голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан повідомив, що на Донбасі не досягнутий всеосяжний режим тиші.

Як зазначає Апакан, в травні і червні спостерігалося збільшення кількості вогню на території Донбасу, але останні результати свідчать про зниження інтенсивності бойових дій уздовж лінії зіткнення на 85 відсотків. Також на Донбасі ОБСЄ продовжує фіксувати випадки порушення припинення вогню, незважаючи на Мінські домовленості.