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В Ужгородську міськраду прийшли з обшуками, - джерела

Фото: в Ужгородську міськраду прийшли з обшуками (facebook.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

До міської ради Ужгорода сьогодні, 20 грудня правоохоронці прийшли з обшуками. Вони пов'язані з розкраданням коштів з місцевого бюджету.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

За даними джерел, наразі тривають обшуки в Ужгородській міській раді й за місцем проживання фігурантів.

"Справа стосується розкрадання коштів з місцевого бюджету через КШЕП і Департамент інфраструктури", - розповіли виданню джерела.

Зазначимо, що місцеві ЗМІ, зокрема "Закарпаття онлайн" також пишуть, що  обшуки проводяться в межах розпочатого кримінального провадження щодо деяких посадовців міської ради. 

 

Попередні обшуки в міськраді Ужгорода

Нагадаємо, що в листопаді цього року правоохоронці проводили ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряли підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.

До цього Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. І ці заходи теж були пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.

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Ужгород