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В Ужгородский горсовет пришли с обысками, - источники

Фото: в Ужгородский горсовет пришли с обысками (facebook.com)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В городской совет Ужгорода сегодня, 20 декабря, правоохранители пришли с обысками. Они связаны с хищением средств из местного бюджета.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По данным источников, продолжаются обыски в Ужгородском городском совете и по месту жительства фигурантов.

"Дело касается хищения средств из местного бюджета через КДЭП и Департамент инфраструктуры", - рассказали изданию источники.

Предыдущие обыски в горсовете Ужгорода

Напомним, что в ноябре этого года правоохранители проводили ряд обысков в помещениях Ужгородского городского совета. Они проверяли основания и обстоятельства пересечения границы местными депутатами во время действия военного положения.

До этого Служба безопасности Украины проводила обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. И эти мероприятия также были связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.

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Ужгород