У міськраді Ужгороду проводять обшуки через "відпочинок" депутатів за кордоном

Правоохоронці провели ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряють підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За даними відомства, слідчі дії відбуваються за ухвалою суду у справі про незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Зокрема, на підставі доказів зібрано інформацію про те, що у міськраді використовували службові відрядження у особистих цілях, зокрема - для відпочинку.

Для виїзду за кордон чиновники використовували запрошення, які не були належним чином зареєстровані та не проходили процедуру офіційного перекладу. А вся документація підписувалася в обхід системи електронного документообігу.

"Обшуки проведено у кабінетах міського голови та інших службових осіб, які мають відношення до оформлення відряджень депутатів за кордон, для вилучення документації та інших речових доказів", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Вони пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.

Фото: обшуки у міськраді Ужгорода (t.me/pgo_gov_ua)

Обшуки через незаконний виїзд за кордон

Нагадаємо, що сьогодні СБУ спільно з ДБР прийшли з обшуками до спільників народного депутата Олександра Дубінського.

Правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Однак чи пов'язані між собою ці обшуки із заходами в Ужгороді наразі невідомо.

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