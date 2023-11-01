У міськраді Ужгороду проводять обшуки через "відпочинок" депутатів за кордоном
Правоохоронці провели ряд обшуків у приміщеннях Ужгородської міської ради. Вони перевіряють підстави та обставини перетину кордону місцевими депутатами під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними відомства, слідчі дії відбуваються за ухвалою суду у справі про незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Зокрема, на підставі доказів зібрано інформацію про те, що у міськраді використовували службові відрядження у особистих цілях, зокрема - для відпочинку.
Для виїзду за кордон чиновники використовували запрошення, які не були належним чином зареєстровані та не проходили процедуру офіційного перекладу. А вся документація підписувалася в обхід системи електронного документообігу.
"Обшуки проведено у кабінетах міського голови та інших службових осіб, які мають відношення до оформлення відряджень депутатів за кордон, для вилучення документації та інших речових доказів", - розповіли в прокуратурі.
Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України проводила обшуки у міській раді та кабінеті мера Ужгорода Богдана Андріїва. Вони пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.
Обшуки через незаконний виїзд за кордон
Нагадаємо, що сьогодні СБУ спільно з ДБР прийшли з обшуками до спільників народного депутата Олександра Дубінського.
Правоохоронці перевіряють причетність нардепа до організації незаконного переправлення через державний кордон України. Однак чи пов'язані між собою ці обшуки із заходами в Ужгороді наразі невідомо.
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