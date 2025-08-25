На Рівненщині після перевірки у ТЦК помер чоловік: у військкоматі назвали причину

У Рівненській області під час перебування в пункті збору помер 34-річний військовозобов’язаний Віталій Сахарук. У ТЦК назвали попередню причину смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

Як зазначили у відомстві, 21 серпня близько 11:00 у селі Городець військовослужбовці одного з районних ТЦК перевірили документи у громадянина Віталія Сахарука, 1991 року народження.

Було встановлено, що чоловік не має права на відстрочку та проігнорував виклик до центру наприкінці січня, через що вважався порушником військового обліку.

"З метою складання матеріалів про адміністративне правопорушення зазначеному громадянину було запропоновано проїхати до районного ТЦК та СП, на що той погодився. ", - уточнили у відомстві.

Після прибуття в центр на Сахарука склали протокол про адміністративне правопорушення та направили на проходження військово-лікарської комісії. Однак під час перебування на пункті збору для відправки у навчальний центр йому раптово стало зле.

У військкоматі проінформували, що терміново викликали екстрену швидку медичну допомогу. Проте лікарі лише констатували смерть Сахарука.

"Першочерговими слідчо-оперативними заходами було встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні", - йдеться у повідомленні.

Водночас у ТЦК наголосили, що всі військовозобов’язані зобов’язані оновлювати свої дані та у разі наявності підстав на відстрочку подавати відповідні документи.

У відомстві також закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію та чутки.