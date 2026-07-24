В Ужгороді проводили спецоперацію у лісі через озброєного чоловіка

Все почалося з повідомлення дітей

Інцидент стався увечері 24 липня. Близько 18.30 на вулиці Олега Куцина кілька дітей звернулися до поліцейських і повідомили, що чули постріли з боку Шахтинського лісу, а також помітили там підозрілого чоловіка.

Отримавши повідомлення, правоохоронці одразу прибули на місце для перевірки інформації. Під час обстеження території вони почули звуки пострілів.

Постріли призвели до пожежі

За попередніми даними, одна з куль могла потрапити до покинутої будівлі. Після цього спалахнула пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

Для ліквідації загрози та пошуку стрільця поліція розпочала спеціальну операцію.

Підключили спецназ

До пошуків озброєного чоловіка залучили додаткові сили поліції, зокрема, бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці проводили заходи щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного та закликали громадян не наближатися до району проведення операції.

Крім того, мешканців просили негайно повідомляти за номером 102 будь-яку інформацію, яка могла допомогти у пошуках стрільця.

Фото: Нацполіція у Telegram

Чим завершилася спецоперація

Пізніше поліція повідомила про завершення операції. Озброєного чоловіка затримали.

Під час затримання у нього вилучили бойовий пістолет. Наразі на місці тривають слідчі дії, після завершення яких правоохоронці обіцяють повідомити додаткові подробиці події.