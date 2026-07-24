В Ужгороде проводили спецоперацию в лесу из-за вооруженного мужчины

В Ужгороде полиция завершила масштабную спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, которого разыскивали после сообщений о стрельбе в лесном массиве. В ходе операции у подозреваемого изъяли боевой пистолет, а на месте продолжаются следственные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины в Telegram.
Инцидент произошел вечером 24 июля. Около 18:30 на улице Олега Куцина несколько детей обратились к полицейским и сообщили, что слышали выстрелы со стороны Шахтинского леса, а также заметили там подозрительного мужчину.
Получив сообщение, правоохранители сразу прибыли на место для проверки информации. Во время обследования территории они вновь услышали звуки выстрелов.
По предварительным данным, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание. После этого вспыхнул пожар, который распространился на лесной массив.
Для ликвидации угрозы и поиска стрелка полиция начала специальную операцию.
К поискам вооруженного мужчины привлекли дополнительные силы полиции, в том числе бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители проводили мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и призывали граждан не приближаться к району проведения операции.
Кроме того, жителей просили немедленно сообщать по номеру 102 любую информацию, которая могла помочь в поисках стрелка.
Позже полиция сообщила о завершении операции. Вооруженного мужчину задержали.
Во время задержания у него изъяли боевой пистолет. Сейчас на месте продолжаются следственные действия, после завершения которых правоохранители обещают сообщить дополнительные подробности происшествия.
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