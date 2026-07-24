В Ужгороде проводили спецоперацию в лесу из-за вооруженного мужчины

Все началось с сообщения детей

Инцидент произошел вечером 24 июля. Около 18:30 на улице Олега Куцина несколько детей обратились к полицейским и сообщили, что слышали выстрелы со стороны Шахтинского леса, а также заметили там подозрительного мужчину.

Получив сообщение, правоохранители сразу прибыли на место для проверки информации. Во время обследования территории они вновь услышали звуки выстрелов.

Выстрелы привели к пожару

По предварительным данным, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание. После этого вспыхнул пожар, который распространился на лесной массив.

Для ликвидации угрозы и поиска стрелка полиция начала специальную операцию.

Подключили спецназ

К поискам вооруженного мужчины привлекли дополнительные силы полиции, в том числе бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители проводили мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и призывали граждан не приближаться к району проведения операции.

Кроме того, жителей просили немедленно сообщать по номеру 102 любую информацию, которая могла помочь в поисках стрелка.

Фото: Нацполиция в Telegram

Чем завершилась спецоперация

Позже полиция сообщила о завершении операции. Вооруженного мужчину задержали.

Во время задержания у него изъяли боевой пистолет. Сейчас на месте продолжаются следственные действия, после завершения которых правоохранители обещают сообщить дополнительные подробности происшествия.