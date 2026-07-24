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В Ужгороде проводили спецоперацию в лесу из-за вооруженного мужчины

20:47 24.07.2026 Пт
2 мин
Сообщение детей о подозрительном мужчине с оружием привело к масштабной спецоперации с привлечением КОРД
aimg Анастасия Никончук
Фото: ЧП в Ужгороде (Нацполиция в Telegram)

В Ужгороде полиция завершила масштабную спецоперацию по задержанию вооруженного мужчины, которого разыскивали после сообщений о стрельбе в лесном массиве. В ходе операции у подозреваемого изъяли боевой пистолет, а на месте продолжаются следственные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины в Telegram.

Все началось с сообщения детей

Инцидент произошел вечером 24 июля. Около 18:30 на улице Олега Куцина несколько детей обратились к полицейским и сообщили, что слышали выстрелы со стороны Шахтинского леса, а также заметили там подозрительного мужчину.

Получив сообщение, правоохранители сразу прибыли на место для проверки информации. Во время обследования территории они вновь услышали звуки выстрелов.

Выстрелы привели к пожару

По предварительным данным, одна из пуль могла попасть в заброшенное здание. После этого вспыхнул пожар, который распространился на лесной массив.

Для ликвидации угрозы и поиска стрелка полиция начала специальную операцию.

Подключили спецназ

К поискам вооруженного мужчины привлекли дополнительные силы полиции, в том числе бойцов спецподразделения КОРД. Правоохранители проводили мероприятия по установлению местонахождения подозреваемого и призывали граждан не приближаться к району проведения операции.

Кроме того, жителей просили немедленно сообщать по номеру 102 любую информацию, которая могла помочь в поисках стрелка.

Фото: Нацполиция в Telegram

Чем завершилась спецоперация

Позже полиция сообщила о завершении операции. Вооруженного мужчину задержали.

Во время задержания у него изъяли боевой пистолет. Сейчас на месте продолжаются следственные действия, после завершения которых правоохранители обещают сообщить дополнительные подробности происшествия.

Напоминаем, что СБУ предотвратила еще одну попытку теракта против украинских военных. В Чернигове задержали девушку, которую подозревают в передаче военнослужащим самодельного взрывного устройства, замаскированного под бургер из McDonald's. По данным следствия, взрывчатка предназначалась для подрыва на одном из блокпостов.

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