В Ужгороді підняли ціни на проїзд у громадському транспорті: скільки коштуватиме квиток

Зазначається, що рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради 26 червня.

"Попередній тариф був розрахований у 2022 році, за цей час відбулися зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвела до збільшення годинної тарифної ставки водіїв", - повідомили в Ужгородській міській раді.

Повідомляється, що рішення набуває чинності з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації (з 29 червня - ред.).