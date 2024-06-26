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В Ужгороді підняли ціни на проїзд у громадському транспорті: скільки коштуватиме квиток

Фото: в Ужгороді зросла ціна на проїзд у громадському транспорті (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Ужгороді збільшили тариф на міські пасажирські перевезення. Ціна за квиток зросла з 12 до 15 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на у прес-службу мерії міста.

Зазначається, що рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради 26 червня.

"Попередній тариф був розрахований у 2022 році, за цей час відбулися зміни цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, зросла вартість ремонту та збільшилася мінімальна заробітна плата, що призвела до збільшення годинної тарифної ставки водіїв", - повідомили в Ужгородській міській раді.

Повідомляється, що рішення набуває чинності з дня опублікування у друкованих засобах масової інформації (з 29 червня - ред.).

 

Зростання цін на проїзд

Нагадаємо, що напередодні ціни на проїзд в громадському транспорті підвищили в Івано-Франківську. З четверга, 20 червня, в Івано-Франківську тариф на послуги комунального транспорту піднявся на 50%.

Раніше ми повідомляли, що у Сумах зросте тариф на проїзд у міських автобусах. З 22 червня проїзд мав коштувати 15 гривень. Однак це рішення пізніше скасували.

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