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В Ужгороде подняли цены на проезд в общественном транспорте: сколько будет стоить билет

Фото: в Ужгороде выросла цена на проезд в общественном транспорте (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Ужгороде увеличили тарифы на городские пассажирские перевозки. Цена за билет выросла с 12 до 15 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Отмечается, что решение было принято на заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета 26 июня.

"Предыдущий тариф был рассчитан в 2022 году, за это время произошли изменения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти, возросла стоимость ремонта и увеличилась минимальная заработная плата, что привело к увеличению часовой тарифной ставки водителей", - сообщили в Ужгородском городском совете.

Сообщается, что решение вступает в силу со дня опубликования в печатных средствах массовой информации (с 29 июня - ред.).

 

Рост цен на проезд

Напомним, что в преддверии цены на проезд в общественном транспорте повысили в Ивано-Франковске. С четверга, 20 июня, в Ивано-Франковске тариф на услуги коммунального транспорта поднялся на 50%.

Ранее мы сообщали, что в Сумах вырастет тариф на проезд в городских автобусах. С 22 июня проезд должен был стоить 15 гривен. Однако это решение позже было отменено.

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