У Сумах подорожчає проїзд у маршрутках
У Сумах зросте вартість проїзду у міських автобусах. Проїзд буде коштувати 15 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сумської міської ради.
З 22 червня проїзд на міських автобусних маршрутах здорожчає. Згідно з розпорядженням, вартість становитиме 15 гривень за одну поїздку для всіх маршрутів, крім № 51. Проїзд до села Верхнє Піщане коштуватиме 22 гривні.
Вартість проїзду для учнів початкової школи залишається незмінною - 5 гривень.
Як зазначають у відділі транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міськради, таке рішення ґрунтується на результатах моніторингу вартості проїзду в інших обласних центрах України та громадах Сумської області.
Додамо, що наразі проїзд у маршрутках у місті Суми коштує 10 гривень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує проїзд у громадському транспорті Києва та як придбати квитки.
Також РБК-Україна повідомляло, що у столиці тестують новий сервіс для оплати проїзду онлайн.
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