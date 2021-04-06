В Ужгороде возобновил работу общественный транспорт

В Ужгороде ослабили карантин. Со вторника, 6 апреля, в городе возобновил работу общественный транспорт .

Об этом сообщил мэр Ужгорода Богдан Андреев в Facebook .

Решение об ослаблении карантинных ограничений было принято в понедельник, 5 апреля.

"Со вторника, 6 апреля, в Ужгороде разрешено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения", - написал Андреев.

При этом водители и пассажиры должны иметь при себе респираторы или защитные маски, в том числе и самодельные.