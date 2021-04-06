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В Ужгороді відновив роботу громадський транспорт

Автор: Ігор Литвиненко

В Ужгороді послабили карантин. З вівторка, 6 квітня, в місті відновив роботу громадський транспорт.

Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв в Facebook.

Рішення про ослаблення карантинних обмежень було прийнято в понеділок, 5 квітня.

"З вівторка, 6 квітня, в Ужгороді дозволено здійснення регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, виключно на місцях для сидіння", - написав Андрєєв.

При цьому водії та пасажири повинні мати при собі респіратори або захисні маски, в тому числі і саморобні.

Нагадаємо, заборона на роботу громадського транспорту в Закарпатській області ввели в зв'язку з попаданням регіону в "червону" зону карантину. При цьому обмеження продовжували двічі поспіль.

Як повідомляло РБК-Україна, в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

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Новини України УжгородтранспортКарантин
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