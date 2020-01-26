В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

В Ужгороде полиция расследует умышленный поджог автомобиля дипломата, который произошел ночью 26 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

Как сообщают правоохранители, инцидент произошел около 02:20 ночи на Славянской набережной в городе Ужгород. Полиция установила, что автомобиль марки Mercedes-Benz принадлежал 49-летнему жителю города.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Сейчас назначены экспертизы для установления причин возгорания автомобиля.

По данным местных СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал чрезвычайному и почтенному послу Украины Игорю Диру, который также длительное время работал послом в Швейцарии. Также есть информация, что камеры видеонаблюдения зафиксировали поджигателя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове неизвестный поджег двери областной государственной администрации. Пожар был ликвидирован до приезда спасателей. В результате пожара никто не пострадал. Полиция начала расследование по факту хулиганства.

Также РБК-Украина писало, что в Страсбурге в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей. В общем в результате поджогов были уничтожены 220 машин. Правоохранители задержали 40 человек, которых подозревают в совершении этих поджогов.