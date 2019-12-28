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В Харькове подожгли дверь ОГА

Новости » Происшествия     28.12.2019 - 08:13
В Харькове подожгли дверь ОГА
Фото: Харьковская ОГА (wikipedia.org)

В результате инцидента пострадавших нет

В Харькове неизвестный поджег дверь областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что ночью в полицию поступило сообщение о возгорание входной двери Харьковской ОГА.

"Пожар был ликвидирован собственными силами до приезда ДСНС. По предварительным данным, огнем повреждено около 2 кв. м полотна двери. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что по подозрению в поджоге задержали мужчину 1972 года рождения. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Харькове подожгли дверь ОГА

Напомним, ранее сообщалось о пожаре в студенческом общежитии в Одессе. Вероятной причиной возникновения пожара был аварийный режим работы мобильного телефона, который был оставлен на длительное время без присмотра. Пострадавших и погибших в результате инцидента не было.

Отметим, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) перешла на усиленный режим на период новогодних и рождественских праздников.

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