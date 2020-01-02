ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Страсбурге произошли массовые поджоги авто в новогоднюю ночь, уничтожены более 200 машин

Новости » Происшествия     02.01.2020 - 00:00
В Страсбурге произошли массовые поджоги авто в новогоднюю ночь, уничтожены более 200 машин
Фото: последствия нападений на автомобили спасателей в Страсбурге (facebook/thierry.carbiener)

Полиция задержала уже 40 человек

В Страсбурге (Франция) в новогоднюю ночь произошли массовые поджоги автомобилей, в результате чего огнем уничтожено 220 машин. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает издание DNA.

Известно, что в настоящее время полицией Страсбурга задержаны 40 человек, которых подозревают в этих поджогах. Инциденты вспыхнули в западных районах города. Кроме того инициаторы массовых поджогов нападали также на спасателей, которые выезжали на тушение огня.

"Оснащены железными прутьями молодые люди напали на пожарную бригаду. Они цеплялись за пожарный грузовик, по которому они попали металлическими ломами", - отметил Тьерри Карбинер, президент департамента пожарно-спасательной службы.

Он также опубликовал в социальных сетях фотографии транспортного средства с разбитыми окнами. В свою очередь заместитель мэра Страсбурга по вопросам безопасности Робер Эрман отметил, что подобной ситуации в городе не было довольно давно.

"У нас никогда не было такой ситуации уже много лет. Я никогда не видел, чтобы так делали: поджигали машины на парковках под окнами домов. Все кварталы Страсбурга были так или иначе затронуты беспорядками", - сказал Эрман.

Также, несколько сотрудников правоохранительных органов получили ранения в ходе подавления беспорядков. Вспышки беспорядков в Страсбурге продолжались почти до утра.

Кроме того, СМИ сообщают о минимум одном пострадавшем от взрыва автомобиля. Похожие инциденты были зафиксированы в городах Оберни, Мюлуз, Мютциг, Селестат и Барре.

Напомним, в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек. Стрельба произошла неподалеку со станцией метро "Лыбидская".

Новогодняя ночь прошла без особых нарушений правопорядка, - МВД Порошенко в Страсбурге: давление на Россию должно быть усилено
Новости Украины поджегСтрасбургНовый год
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь