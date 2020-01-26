В Ужгороді спалили автомобіль дипломата

В Ужгороді поліція розслідує умисний підпал автомобіля дипломата, який стався вночі 26 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місцевої поліції в Facebook.

Як повідомляють правоохоронці, інцидент стався близько 02:20 ночі на Слов'янській набережній в місті Ужгород. Поліція встановила, що автомобіль марки Mercedes-Benz належав 49-річному мешканцю міста.

Зазначається, що подія була кваліфікована за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Наразі призначено експертизи для встановлення причин загоряння автомобіля.

За даними місцевих ЗМІ, згорілий автомобіль належав надзвичайному та поважному послу України Ігорю Діру, який також довготривалий час працював послом у Швейцарії. Також є інформація, що камери відеоспостереження зафіксували палія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові невідомий підпалив двері обласної державної адміністрації. Пожежа була ліквідована до приїзду рятувальників. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Поліція почала розслідування за фактом хуліганства.

Також РБК-Україна писало, що у Страсбурзі в новорічну ніч сталися масові підпали автомобілів. Загалом в результаті підпалів було знищено 220 машин. Правоохоронці затримали 40 осіб, яких підозрюють у вчиненні цих підпалів.