Ужасы Олимпиады-2022, "Челси" на вершине мира, Коноплянка снова легионер: итоги недели в спорте

Украинские спортсмены не впечатляют на зимних Олимпийских играх, лондонский "Челси" стал лучшим клубом мира, а вингер Евгений Коноплянка трудоустроился в Польше.

Провалы на Олимпиаде-2022

Первые десять дней зимних Олимпийских игр в Пекине стали сплошным разочарованием для отечественных болельщиков. Ни в одном из соревнований украинские спортсмены всерьез не претендовали на медали. Пока уже 26 стран открыли счет наград, высшее достижение Украины – 8-е место.

Падение на санных трассах, снятие сборной в лыжной эстафете из-за отставания, внезапное недомогание Валентины Семеренко – то, чем пока запомнились наши олимпийцы. Осталась всего неделя, чтобы исправить ситуацию. Но Игры-2022 подтвердили опасения, что медаль Украины будет чудом, умноженным на стечение обстоятельств.

Результаты украинцев на Олимпиаде в Пекине становятся яркой иллюстрацией того, на каком месте в государстве оказался спорт. Единственный скелетонист занимается в манеже, саночники – на аварийной деревянной (!) трассе, а о состоянии базы "Тысовец" можно догадаться из названия ее управляющего – Минобороны.

Еще четыре года такой государственной политики в сфере спорта приведут к тому, что в Милане-2026 будет удивлять уже не борьба украинцев за медали. Чудом будет самое попадание украинцев на Игры.

Коноплянка вернулся в Европу

Мытарства опытного вингера Евгения Коноплянки закончились. После того, как ему недвусмысленно указали на дверь в "Шахтере", 32-летний украинец потратил месяц на поиски нового клуба. В конце концов из нескольких вариантов Коноплянка выбрал польскую "Краковию".

Такой выбор стал не совсем очевидным. Инсайдеры "кормили" футбольную общественность интересом к нему со стороны австрийских и турецких команд. "Коно" оказался в скромном даже по польским меркам клубе. Впрочем, ни середняк Экстракласы, ни сам украинец ничего не теряют.

Полугодовой контракт с опцией продления еще на год позволит безболезненно попрощаться летом, если что-нибудь пойдет не так. Коноплянка заявил о намерении вернуться в сборную. Принимая во внимание возраст, сделать это будет крайне трудно. Кроме того, проблема левого фланга атаки в команде Петракова так и не решена...

"Челси" – официально самый сильный клуб планеты

Команда Томаса Тухеля увенчала год пребывания немца в должности третьим за 12 месяцев трофеем. Лондонцы слетали в ОАЭ на Клубный чемпионат мира. Там в двух матчах "Челси" и завоевал титул лучшей команды планеты.

Однако победа на Мундиале-2021 не далась "синим" легко. Уже в полуфинале против аравийского "Аль-Хиляля" лондонцы столкнулись с большим сопротивлением. Единственный гол в составе "Челси" оформил Ромелу Лукаку, который вовремя восстановил свою хищническую способность у ворот соперника.

А вот в финале против бразильского "Палмейраса" вообще пришлось играть овертайм. Лукаку снова забил типичный для себя трудовой мяч, но "зеленейшие" легко не сдались. "Палмейрас" сравнял счет с пенальти и едва не дотянул до послематчевой серии. Однако на 117-й минуте Кай Хаверц вырвал кубок для "Челси".