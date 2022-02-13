Жахи Олімпіади-2022, "Челсі" на вершині світу, Коноплянка знову легіонер: підсумки тижня в спорті

Українські спортсмени не вражають на зимових Олімпійських іграх, лондонський "Челсі" став найкращим клубом світу, а вінгер Євген Коноплянка працевлаштувався в Польщі.

Провали на Олімпіаді-2022

Перші 10 днів зимових Олімпійських ігор в Пекіні стали суцільним розчаруванням для вітчизняних уболівальників. У жодному зі змагань українські спортсмени всерйоз не претендували на медалі. Поки вже 26 країн відкрили лік нагород, найвище досягнення України – 8-ме місце.

Падіння на санних трасах, зняття збірної в лижній естафеті через відставання, раптове нездужання Валентини Семеренко – те, чим наразі запам'яталися наші олімпійці. Залишився лише тиждень, аби виправити ситуацію. Та Ігри-2022 підтвердили побоювання, що медаль України буде дивом, помноженим на збіг обставин.

Результати українців на Олімпіаді в Пекіні стають яскравою ілюстрацією того, на якому місці в державі опинився спорт. Єдиний скелетоніст займається у манежі, саночники – на аварійній дерев'яній (!) трасі, а про стан бази "Тисовець" можна здогадатися з назви її управителя – Міноборони.

Ще 4 роки такої державної політики в сфері спорту призведуть до того, що в Мілані-2026 дивуватиме вже не боротьба українців за медалі. Дивом буде саме потрапляння українців на Ігри.

Коноплянка повернувся до Європи

Поневіряння досвідченого вінгера Євгена Коноплянки завершилися. Після того, як йому недвозначно вказали на двері в "Шахтарі", 32-річний українець витратив місяць на пошуки нового клубу. Зрештою, з кількох варіантів Коноплянка обрав польську "Краковію".

Такий вибір став не зовсім очевидним. Інсайдери "годували" футбольну громадськість інтересом до нього з боку австрійських і турецьких команд. Натомість "Коно" опинився у скромному навіть за польськими мірками клубі. Утім, ні середняк Екстракляси, ні сам українець нічого не втрачають.

Піврічний контракт із опцією продовження ще на рік дасть змогу безболісно попрощатися влітку, коли щось піде не так. Коноплянка заявив намір повернутися до збірної. Зважаючи на вік, зробити це буде вкрай важко. З іншого боку, проблема лівого флангу атаки в команді Петракова так і не вирішена...

"Челсі" – офіційно найсильніший клуб планети

Команда Томаса Тухеля увінчала рік перебування німця на посаді третім за 12 місяців трофеєм. Лондонці злітали до ОАЕ на Клубний чемпіонат світу. Там у двох матчах "Челсі" й виборов титул найкращої команди планети.

Однак, перемога на Мундіалі-2021 не далася "синім" легко. Уже в півфіналі проти аравійського "Аль-Хіляля" лондонці зіткнулися з неабияким спротивом. Єдиний гол за "Челсі" оформив Ромелу Лукаку, який вчасно відновив свій хижацький хист поблизу воріт суперника.

А ось у фіналі проти бразильського "Палмейраса" взагалі довелося грати овертайм. Лукаку знову забив типовий для себе трудовий м'яч, але "найзеленіші" легко не здалися. "Палмейрас" зрівняв рахунок із пенальті та ледь не дотягнув до післяматчевої серії. Однак, на 117-й хвилині Кай Гаверц вирвав кубок для "Челсі".