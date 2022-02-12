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"Челси" победил на Клубном чемпионате мира

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Абу-Даби, Суббота 12 февраля 2022 21:11
"Челси" победил на Клубном чемпионате мира Фото: игроки "Челси" празднуют гол (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Андрей Вырва

В финале Клубного чемпионата мира встречались бразильский "Палмейрас" и английский клуб "Челси".

Об этом сообщает РБК-Украина.

Челси – Палмейрас 2:1

Голы: Лукаку (55), Вейга (64, пен.), Хавертц (117, пен.)

В первом тайме была ровная игра с небольшим количеством моментов. В составе "Палмейраса" были моменты Зе Рафаэл и Рони, а в «Челси» издалека пробивал Тиаго Силва. После первого тайма на табло горели "нули", хотя у лондонцев было преимущество во владении мячом.

На 55-й минуте "Челси" открыло счет. Каллум Хадсон-Одой выполнил подачу с левого фланга, а Ромелу Лукаку головой точно пробил по воротам.

На 62-й минуте Тиаго Силва сыграл рукой в собственной штрафной, за что был назначен пенальти. Рафаэль Вейга уверенно реализовал 11-метровый удар.

Вскоре "синие" могли выходить вперед, но Кай Хавертц не смог забить. Была возможность вернуть "Челси" лидерство у Кристиана Пулишича, однако американец пробил рядом со штангой. До конца основного времени команды не смогли забить, поэтому их ждали еще два тайма по 15 минут.

В первом дополнительном тайме Пулишич попал в перекладину. Во втором тайме мог забивать Вернер, но не попал в ворота. А когда казалось, что матч идет в серию пенальти, игрок "Палмейраса" Луан сыграл рукой в собственной штрафной. Кай Хавертц безупречно пробил "с точки". После Лиги чемпионов Хавертц своим голом принес лондонцам победу еще и в Клубном чемпионате мира.

Напомним, что мадридский "Реал" не смог обыграть "Вильярреал" в матче чемпионата Испании.

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