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Экс-звезда сборной Украины перешел в польский клуб

Новина українською →
Краков, Пятница 11 февраля 2022 18:32
Экс-звезда сборной Украины перешел в польский клуб Фото: Евгений Коноплянка (cracovia.pl)
Автор: Андрей Вырва

Украинский футболист Евгений Коноплянка подписал контракт с польским клубом Краковия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Краковии".

Коноплянка перешел в Краковию на правах свободного агента.

Евгений подписал контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.

За свой новый клуб украинец будет выступать под номером 80.

Кто такой Евгений Коноплянка

32-летний украинский футболист, играющий на позиции левого полузащитника.

Выступал за такие клубы: "Днепр", "Севилья", "Шальке", "Шахтер".

В составе "Днепра" играл в финале Лиги Европы.

В сезоне 2015/2016 стал победителем Лиги Европы в составе "Севильи".

Трижды признавался лучшим украинским футболистом года (2010, 2012, 2013).

За национальную сборную Украины сыграл 86 матчей, в которых забил 21 гол.

В составе сборной участвовал в Евро-2012 и Евро-2016.

Что известно о "Краковии"

Старейший футбольный клуб Польши. Основан в 1906 году.

5-кратный чемпион страны (1921, 1930, 1932, 1937, 1948).

Обладатель кубка и суперкубка Польши в сезоне 2019/2020.

В сезоне 2020/2021 заняла 14 место в чемпионате.

В нынешнем сезоне находится на 9-й позиции.

Напомним, что определилось место проведения матча Лиги наций между Ирландией и Украиной.

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