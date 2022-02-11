Экс-звезда сборной Украины перешел в польский клуб
Украинский футболист Евгений Коноплянка подписал контракт с польским клубом Краковия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Краковии".
Коноплянка перешел в Краковию на правах свободного агента.
Евгений подписал контракт на шесть месяцев с возможностью продления еще на год.
За свой новый клуб украинец будет выступать под номером 80.
Кто такой Евгений Коноплянка
32-летний украинский футболист, играющий на позиции левого полузащитника.
Выступал за такие клубы: "Днепр", "Севилья", "Шальке", "Шахтер".
В составе "Днепра" играл в финале Лиги Европы.
В сезоне 2015/2016 стал победителем Лиги Европы в составе "Севильи".
Трижды признавался лучшим украинским футболистом года (2010, 2012, 2013).
За национальную сборную Украины сыграл 86 матчей, в которых забил 21 гол.
В составе сборной участвовал в Евро-2012 и Евро-2016.
Что известно о "Краковии"
Старейший футбольный клуб Польши. Основан в 1906 году.
5-кратный чемпион страны (1921, 1930, 1932, 1937, 1948).
Обладатель кубка и суперкубка Польши в сезоне 2019/2020.
В сезоне 2020/2021 заняла 14 место в чемпионате.
В нынешнем сезоне находится на 9-й позиции.
Напомним, что определилось место проведения матча Лиги наций между Ирландией и Украиной.