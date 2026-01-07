Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи через Росію, - ЦПД

Нагадуємо, що до вечора 6 грудня ситуація на фронті залишалася вкрай напруженою, бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу до 22:00 було зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Зазначимо, що в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" за участю України та США, на якій сторони підтвердили узгоджену позицію щодо забезпечення сталого миру і безпеки, а також обговорили подальші заходи підтримки України.