RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Побережье Азовского моря на грани экологической катастрофы из-за России, - ЦПД

Фото: пляж (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российское правительство утвердило стратегию "устойчивого развития" Приазовья до 2040 года, обещая заботу об экологии, биоресурсах Азовского моря и туристическом потенциале региона, однако эксперты отмечают, что документ носит исключительно декларативный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

В официальном документе говорится о "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов и развитии рекреационного потенциала территорий Приазовья, включая оккупированные районы Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Реальность на местах

На практике эти обещания не соответствуют действительности. Российская оккупация и военные действия системно разрушают природу региона: значительная часть прибрежной зоны используется как тыловая военная инфраструктура.

Окружающая среда страдает от обстрелов, пожаров, неконтролируемых сбросов отходов и бесхозяйственности оккупационных администраций.

Туризм под угрозой

Призывы развивать рекреацию выглядят абсурдно. Пляжи превращены в фортификации, а гостиницы и базы отдыха заселены военными, что делает "туризм" опасным.

Восстановление экосистем невозможно без прекращения войны и выведения оккупационных сил с территории независимой Украины.

В ЦПД подчеркнули, что российская "стратегия развития Приазовья" служит исключительно пропагандистским инструментом, замаскированным под заботу о регионе, и не отражает реальное состояние окружающей среды и безопасности на территории Приазовья.

Напоминаем, что к вечеру 6 декабря ситуация на фронте оставалась крайне напряженной, боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения. По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки к 22:00 было зафиксировано 200 боевых столкновений.

Отметим, что в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием Украины и США, на которой стороны подтвердили согласованную позицию по обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также обсудили дальнейшие меры поддержки Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеАзовское мореЭкологическая катастрофа