Побережье Азовского моря на грани экологической катастрофы из-за России, - ЦПД

Напоминаем, что к вечеру 6 декабря ситуация на фронте оставалась крайне напряженной, боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения. По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки к 22:00 было зафиксировано 200 боевых столкновений.

Отметим, что в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием Украины и США, на которой стороны подтвердили согласованную позицию по обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также обсудили дальнейшие меры поддержки Украины.