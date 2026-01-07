ua en ru
Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи через Росію, - ЦПД

Україна, Середа 07 січня 2026 03:40
Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи через Росію, - ЦПД Фото: пляж (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Російський уряд затвердив стратегію "сталого розвитку" Приазов'я до 2040 року, обіцяючи піклування про екологію, біоресурси Азовського моря та туристичний потенціал регіону, проте експерти зазначають, що документ має виключно декларативний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

В офіційному документі йдеться про "відновлення сприятливих екологічних умов", захист біоресурсів і розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов'я, включно з окупованими районами Донбасу, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

Реальність на місцях

На практиці ці обіцянки не відповідають дійсності. Російська окупація та військові дії системно руйнують природу регіону: значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура.

Навколишнє середовище потерпає від обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів і безгосподарності окупаційних адміністрацій.

Туризм під загрозою

Заклики розвивати рекреацію виглядають абсурдно. Пляжі перетворені на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселені військовими, що робить "туризм" небезпечним.

Відновлення екосистем неможливе без припинення війни та виведення окупаційних сил з території незалежної України.

У ЦПД наголосили, що російська "стратегія розвитку Приазов'я" слугує винятково пропагандистським інструментом, замаскованим під турботу про регіон, і не відображає реальний стан довкілля та безпеки на території Приазов'я.

Нагадуємо, що до вечора 6 грудня ситуація на фронті залишалася вкрай напруженою, бойові дії тривали майже по всій лінії зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, за добу до 22:00 було зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Зазначимо, що в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" за участю України та США, на якій сторони підтвердили узгоджену позицію щодо забезпечення сталого миру і безпеки, а також обговорили подальші заходи підтримки України.

