Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи через Росію, - ЦПД

Російський уряд затвердив стратегію "сталого розвитку" Приазов'я до 2040 року, обіцяючи піклування про екологію, біоресурси Азовського моря та туристичний потенціал регіону, проте експерти зазначають, що документ має виключно декларативний характер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

У ЦПД наголосили, що російська "стратегія розвитку Приазов'я" слугує винятково пропагандистським інструментом, замаскованим під турботу про регіон, і не відображає реальний стан довкілля та безпеки на території Приазов'я.

Відновлення екосистем неможливе без припинення війни та виведення окупаційних сил з території незалежної України.

Заклики розвивати рекреацію виглядають абсурдно. Пляжі перетворені на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселені військовими, що робить "туризм" небезпечним.

На практиці ці обіцянки не відповідають дійсності. Російська окупація та військові дії системно руйнують природу регіону: значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура.

В офіційному документі йдеться про "відновлення сприятливих екологічних умов", захист біоресурсів і розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов'я, включно з окупованими районами Донбасу, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини.

