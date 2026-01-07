Побережье Азовского моря на грани экологической катастрофы из-за России, - ЦПД

Российское правительство утвердило стратегию "устойчивого развития" Приазовья до 2040 года, обещая заботу об экологии, биоресурсах Азовского моря и туристическом потенциале региона, однако эксперты отмечают, что документ носит исключительно декларативный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

В ЦПД подчеркнули, что российская "стратегия развития Приазовья" служит исключительно пропагандистским инструментом, замаскированным под заботу о регионе, и не отражает реальное состояние окружающей среды и безопасности на территории Приазовья.

Призывы развивать рекреацию выглядят абсурдно. Пляжи превращены в фортификации, а гостиницы и базы отдыха заселены военными, что делает "туризм" опасным.

На практике эти обещания не соответствуют действительности. Российская оккупация и военные действия системно разрушают природу региона: значительная часть прибрежной зоны используется как тыловая военная инфраструктура.

В официальном документе говорится о "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов и развитии рекреационного потенциала территорий Приазовья, включая оккупированные районы Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

