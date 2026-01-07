ua en ru
Побережье Азовского моря на грани экологической катастрофы из-за России, - ЦПД

Украина, Среда 07 января 2026 03:40
Побережье Азовского моря на грани экологической катастрофы из-за России, - ЦПД Фото: пляж (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российское правительство утвердило стратегию "устойчивого развития" Приазовья до 2040 года, обещая заботу об экологии, биоресурсах Азовского моря и туристическом потенциале региона, однако эксперты отмечают, что документ носит исключительно декларативный характер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

В официальном документе говорится о "восстановлении благоприятных экологических условий", защите биоресурсов и развитии рекреационного потенциала территорий Приазовья, включая оккупированные районы Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины.

Реальность на местах

На практике эти обещания не соответствуют действительности. Российская оккупация и военные действия системно разрушают природу региона: значительная часть прибрежной зоны используется как тыловая военная инфраструктура.

Окружающая среда страдает от обстрелов, пожаров, неконтролируемых сбросов отходов и бесхозяйственности оккупационных администраций.

Туризм под угрозой

Призывы развивать рекреацию выглядят абсурдно. Пляжи превращены в фортификации, а гостиницы и базы отдыха заселены военными, что делает "туризм" опасным.

Восстановление экосистем невозможно без прекращения войны и выведения оккупационных сил с территории независимой Украины.

В ЦПД подчеркнули, что российская "стратегия развития Приазовья" служит исключительно пропагандистским инструментом, замаскированным под заботу о регионе, и не отражает реальное состояние окружающей среды и безопасности на территории Приазовья.

Напоминаем, что к вечеру 6 декабря ситуация на фронте оставалась крайне напряженной, боевые действия продолжались почти по всей линии соприкосновения. По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки к 22:00 было зафиксировано 200 боевых столкновений.

Отметим, что в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием Украины и США, на которой стороны подтвердили согласованную позицию по обеспечению устойчивого мира и безопасности, а также обсудили дальнейшие меры поддержки Украины.

