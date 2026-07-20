На побережье Турции нашли дрон с маркировкой "Ы"
На побережье Турции обнаружили поврежденный дрон с маркировкой "Ы". Во время осмотра внутри была обнаружена взрывчатка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство IHA.
Беспилотник вынесло на берег между пляжами Арнавуткёй-Карабурун и Чаталджа-Орманли. Подозрительный объект заметили местные жители и сообщили о нем властям.
На место прибыли подразделения береговой охраны Мармар и Босфора, а также военные саперы. Предварительно они пришли к выводу, что найденный аппарат является обломками разбившегося во время падения дрона-камикадзе.
При осмотре саперы обнаружили на беспилотнике взрывчатое вещество. После этого территорию оцепили, а дрон контролируемо уничтожили.
Фото: найденный на побережье Турции дрон с маркировкой "Ы" (скриншот)
На обнародованных кадрах видно, что на корпусе беспилотника есть маркировка "Ы".
Кроме того, снаружи аппарат напоминает российский беспилотник Гербера, который РФ использует в качестве приманки для систем противовоздушной обороны, разведывательный или ударный дрон.
В то же время, официально происхождение найденного беспилотника пока не подтверждено.
Напомним, в июне на одном из турецких пляжей уже находили неизвестный беспилотник, вынесший морем на берег. После осмотра его отправили в Анкару на экспертизу.
По предварительным оценкам, беспилотник мог быть российским происхождением.