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В Узбекистані вперше до тюремного ув'язнення засудили бойовика "ДНР"

Фото: Ілюстративне фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Ташкентській області до п'яти років позбавлення волі засудили 38-річного узбекистанця. Він воював у лавах бойовиків "ДНР" проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на узбекистанську службу "Радіо Свободи".

Видання пише, що суд в Узбекистані визнав Ільдара Хайруліна винним у найманстві.

Згідно з документами слідства, уродженець Юкорічірчікського району у 2014-2015 роках в Україні брав участь у бойових діях проти державних збройних сил. До цього Узбекистан заявив, що не визнає незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" і виступає за територіальну цілісність України.

Які докази представили суду

Слідчий як доказ злочину навів профіль, відкритий на ім'я Ільдара Хайруліна на сайті "Миротворець". Зазначається, що висновок експертизи з портретизації підтвердив, що людина, яка зображена на фотографіях у військовій формі та зі зброєю в руках, дійсно є Ільдаром Хайруліним.

Крім того, у мобільному телефоні Хайруліна було виявлено скріншоти, що підтверджують висунуте проти нього обвинувачення, які згодом було вилучено як речові докази. 

Це перший вирок в Узбекистані

Видання пише, що це перший відомий випадок винесення вироку громадянину Узбекистану за участь у бойових діях на території України.

Влада Узбекистану раніше попереджала, що громадяни, які беруть участь у війні проти України, можуть бути притягнуті до відповідальності і позбавлені волі на строк до 5 років.

Найманців, які воювали проти України, затримували не тільки в Узбекистані

У травні Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угрупування "ЛНР".

Вже у серпні Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував на два місяці місцевого жителя. Раніше він воював проти України у складі ПВК "Вагнера".

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