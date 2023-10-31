В Узбекистані вперше до тюремного ув'язнення засудили бойовика "ДНР"

Видання пише, що суд в Узбекистані визнав Ільдара Хайруліна винним у найманстві.

Згідно з документами слідства, уродженець Юкорічірчікського району у 2014-2015 роках в Україні брав участь у бойових діях проти державних збройних сил. До цього Узбекистан заявив, що не визнає незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" і виступає за територіальну цілісність України.

Які докази представили суду

Слідчий як доказ злочину навів профіль, відкритий на ім'я Ільдара Хайруліна на сайті "Миротворець". Зазначається, що висновок експертизи з портретизації підтвердив, що людина, яка зображена на фотографіях у військовій формі та зі зброєю в руках, дійсно є Ільдаром Хайруліним.

Крім того, у мобільному телефоні Хайруліна було виявлено скріншоти, що підтверджують висунуте проти нього обвинувачення, які згодом було вилучено як речові докази.

Це перший вирок в Узбекистані

Видання пише, що це перший відомий випадок винесення вироку громадянину Узбекистану за участь у бойових діях на території України.

Влада Узбекистану раніше попереджала, що громадяни, які беруть участь у війні проти України, можуть бути притягнуті до відповідальності і позбавлені волі на строк до 5 років.

Найманців, які воювали проти України, затримували не тільки в Узбекистані

У травні Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угрупування "ЛНР".

Вже у серпні Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував на два місяці місцевого жителя. Раніше він воював проти України у складі ПВК "Вагнера".