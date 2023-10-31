В Узбекистані вперше до тюремного ув'язнення засудили бойовика "ДНР"

У Ташкентській області до п'яти років позбавлення волі засудили 38-річного узбекистанця. Він воював у лавах бойовиків "ДНР" проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на узбекистанську службу "Радіо Свободи".
Видання пише, що суд в Узбекистані визнав Ільдара Хайруліна винним у найманстві.
Згідно з документами слідства, уродженець Юкорічірчікського району у 2014-2015 роках в Україні брав участь у бойових діях проти державних збройних сил. До цього Узбекистан заявив, що не визнає незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР" і виступає за територіальну цілісність України.
Слідчий як доказ злочину навів профіль, відкритий на ім'я Ільдара Хайруліна на сайті "Миротворець". Зазначається, що висновок експертизи з портретизації підтвердив, що людина, яка зображена на фотографіях у військовій формі та зі зброєю в руках, дійсно є Ільдаром Хайруліним.
Крім того, у мобільному телефоні Хайруліна було виявлено скріншоти, що підтверджують висунуте проти нього обвинувачення, які згодом було вилучено як речові докази.
Видання пише, що це перший відомий випадок винесення вироку громадянину Узбекистану за участь у бойових діях на території України.
Влада Узбекистану раніше попереджала, що громадяни, які беруть участь у війні проти України, можуть бути притягнуті до відповідальності і позбавлені волі на строк до 5 років.
У травні Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угрупування "ЛНР".
Вже у серпні Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував на два місяці місцевого жителя. Раніше він воював проти України у складі ПВК "Вагнера".
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