ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Киргизстані чоловіка засудили до 10 років в'язниці за участь у війні проти України

Новость на русском →
Киргизстан, Середа 17 травня 2023 22:15
У Киргизстані чоловіка засудили до 10 років в'язниці за участь у війні проти України Фото: Прапор Киргизстану (flickr com chrisnuan)
Автор: Дмитро Браславський

Першотравневий районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угрупування "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вирок суду, про який пише місцева служба "Радіо Свобода".

31-річного уродженця Ат-Башинського району визнано винним у найманстві. Йдеться про "участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав з метою отримання матеріальної винагороди".

У червні 2022 року засуджений, який на той момент перебував у Москві, вирішив вступити до лав терористичного угрупування "ЛНР" для участі у війні проти України.

У липні він прибув до міста Брянка (Луганська область) та був зарахований на "військову службу" з щомісячною оплатою у розмірі 180 тисяч рублів (2240 доларів - ред.).

Зазначається, що після вступу на "службу" він брав участь у розвідувальних операціях, пройшов курси бойової підготовки, займався забезпеченням мінометних установок та боєприпасів на передовій лінії фронту.

У листопаді 2022 року його звільнили з військової "служби", він повернувся спочатку до Москви, а потім до Бішкека. За словами бойовика, він надійшов на "службу" для отримання російського паспорта.

Суд вважав зібрані під час слідства докази достатніми для визнання підозрюваного винним. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму. Бойовика "ЛНР" затримав Державний комітет національної безпеки Киргизстану у січні. Весь цей час він перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, що до восьми років ув'язнення було засуджено жителя Луганської області, який у 2017 році добровільно приєднався до складу підконтрольної російським окупантам "народної міліції "ЛНР".

Навесні 2014 року українська суддя перейшла на бік окупантів та допомагала бойовикам "ЛНР" сформувати фейкову правову систему в регіоні. У 2018 році вона стала головою "верховного суду "ЛНР".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ЛНР Киргизия Війна в Україні
NEWS
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу