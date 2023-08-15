У Киргизстані затримали найманця ПВК "Вагнера", який воював проти України, - ЗМІ

Наринський обласний суд у Киргизстані заарештував на два місяці місцевого жителя. Раніше він воював проти України у складі ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву службу " Радіо Свобода ".

Що цьому передувало

Дружина найманця повідомила, що її чоловік поїхав до Росії на заробітки 2020 року. Пізніше його заарештували за перевезення наркотиків і призначили 10 років колонії.

Наприкінці 2022 року його завербували в ПВК "Вагнера" і він вирушив воювати проти України.

Арешт у Киргизстані

Наприкінці липня поточного року у найманця закінчився контракт із ПВК "Вагнера" і він вирішив повернутися до себе на батьківщину. Однак 1 серпня його затримали співробітники Держкомітету нацбезпеки.

Зазначається, що його підозрюють у найманстві. Дружина бойовика не соромиться того, що її чоловік воював проти України і тепер просить допомоги у влади РФ.

У Киргизстані не вперше затримують найманців, які воювали проти України

У травні повідомлялося, що Первомайський районний суд Бішкека засудив до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану за участь у війні проти України у складі терористичного угруповання "ЛНР".

У липні він прибув до міста Брянка (Луганська область) і був зарахований на "військову службу" зі щомісячною оплатою в розмірі 180 тисяч рублів (2240 доларів - ред.).

Зазначається, що після вступу на "службу" він брав участь у розвідувальних операціях, пройшов курси бойової підготовки, займався забезпеченням мінометних установок і боєприпасів на передовій лінії фронту.

Нещодавно офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що йому хочуть видати російське громадянство. Таким чином Кремль хоче звільнити найманця з в'язниці.

Киргизстан і його взаємодія з Росією

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація щодо того, що Сполучені Штати Америки готують санкції проти Киргизстану, який допомагає Росії обходити обмеження Заходу. Зокрема, країна постачає підсанкційне обладнання та електроніку. Пізніше Вашингтон запровадив деякі обмеження проти компаній Киргизстану.

Після цього Міністерство закордонних справ України викликало посла Киргизстану в Україні Ідріса Кадиркулова.

Ще минулого року банки Киргизстану відмовились обслуговувати російські картки "Мир" через загрозу вторинних санкцій з боку США.