В Узбекистане впервые к тюремному заключению приговорили боевика "ДНР"

В Ташкентской области к пяти годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца. Он воевал в рядах боевиков "ДНР" против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на узбекистанскую службу "Радио Свободы".
Издание пишет, что суд в Узбекистане признал Ильдара Хайрулина виновным в наемничестве.
Согласно документам следствия, уроженец Юкоричирчикского района в 2014-2015 годах в Украине участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил. До этого Узбекистан заявил, что не признает независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и выступает за территориальную целостность Украины.
Следователь в качестве доказательства преступления привел профиль, открытый на имя Ильдара Хайрулина на сайте "Миротворец". Отмечается, что заключение экспертизы по портретизации подтвердило, что человек, который изображен на фотографиях в военной форме и с оружием в руках, действительно является Ильдаром Хайрулиным.
Кроме того, в мобильном телефоне Хайрулина были обнаружены скриншоты, подтверждающие выдвинутое против него обвинение, которые впоследствии были изъяты в качестве вещественных доказательств.
Издание пишет, что это первый известный случай вынесения приговора гражданину Узбекистана за участие в боевых действиях на территории Украины.
Власти Узбекистана ранее предупреждали, что граждане, участвующие в войне против Украины, могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок до 5 лет.
В мае Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".
Уже в августе Нарынский областной суд в Кыргызстане арестовал на два месяца местного жителя. Ранее он воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнера".
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