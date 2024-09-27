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В узбецькій школі виник конфлікт через російську мову. РФ попросили не лізти

П'ятниця 27 вересня 2024 16:41
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В узбецькій школі виник конфлікт через російську мову. РФ попросили не лізти Фото: прапор Узбекистану (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

В Узбекистані днями відбувся конфлікт у школі №188 у Ташкенті на уроці російської мови. Росія на нього відреагувала, однак їй порадили не втручатися у внутрішні справи держави, а натомість займатися власними проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Днями вчителька російської мови у школі №188 Ташкента проводила урок узбецькою мовою. Учень 6-го класу попросив її перейти на російську, у відповідь на що вона його вдарила. Про це повідомила його мати, однак згодом відповідний пост у Facebook видалила.

За словами матері учня, педагог після його прохання смикнула його за вухо, вдарила по обличчю та голові, після чого схопила його за горло і кілька разів вдарила головою об дошку. Відео з місця події швидко поширилося в соціальних мережах, викликавши широкий резонанс.

Реакція з боку російської влади не забарилася: представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія запросила офіційні пояснення від узбецької сторони. Вона заявила про потребу "зберігати дружні відносини", а також зазначила, що на мовному ґрунті неприпустимі.

Однак, узбецькі офіційні особи, зокрема депутат Алішер Кадиров, виступили з критикою втручання Росії у внутрішні справи Узбекистану. Кадиров підкреслив, що відповідні заходи щодо порушення прав дитини будуть вжиті згідно із законами Узбекистану, і закликав Москву "займатися власними проблемами".

Окрім цього, глава МЗС Узбекистану Бахтієр Саїдов під час зустрічі з Сергієм Лавровим 26 вересня на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наголосив на важливості прихильності принципу невтручання країн у внутрішні справи одна одної.

"Окреслено важливість прихильності принципу невтручання країн у внутрішні справи одна одної для зміцнення взаємної довіри", - заявив він.

Кадиров відреагував на заяву російського дипвідомства більш жорстко.

"Замість того щоб турбуватися про наші внутрішні справи, було б правильно, якби вони займалися власними проблемами, яких у них предостатньо. Здається, ще зарано робити висновки, що вони усвідомили, що немає користі від конфліктів на порожньому місці", - заявив він у своєму Telegram-канале.

Також він зазначив, що "ті, хто збирається працювати в Росію, повинні знати російську мову", проте чомусь росіяни, які проживають в Узбекистані, не вважають за необхідність знати узбецьку мову.

"Крім створення умов для співвітчизників інших національностей для вивчення рідної мови та цінностей у дитячому садку і початковій школі, узбецьку мову законодавчо має бути визначено як обов'язкову мову", - додав він.

Нагадаємо, що минулого року російського посла в Узбекистані викликали "на килим" після того, як російський бойовик Захар Прилєпін висловив бажання приєднати Узбекистан до РФ.

Раніше ми повідомляли, що Ташкент хоче заборонити відкривати рахунки в банках країни підсанкційним особам.

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