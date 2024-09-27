В узбекской школе возник конфликт из-за русского языка. РФ попросили не лезть

В Узбекистане резко ответили на реакцию РФ по поводу конфликта, произошедшего на днях в школе №188 в Ташкенте на уроке русского языка. России посоветовали не вмешиваться во внутренние дела государства, а заниматься собственными проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

На днях учительница русского языка в школе №188 Ташкента проводила урок на узбекском языке. Ученик 6-го класса попросил ее перейти на русский, в ответ на что он его ударил. Об этом сообщила его мать, однако соответствующий пост в Facebook удалила.

Реакция со стороны российских властей не заставила себя ждать: представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия пригласила официальные объяснения от узбекской стороны. Она заявила о необходимости "хранить дружеские отношения", а также отметила, что на языковой почве недопустимы.

Однако узбекские официальные лица, в частности депутат Алишер Кадыров, выступили с критикой вмешательства России во внутренние дела Узбекистана. Кадыров подчеркнул, что соответствующие меры по нарушению прав ребенка будут приняты по законам Узбекистана, и призвал Москву "заниматься собственными проблемами".

Кроме этого, глава МИД Узбекистана Бахтиер Саидов во время встречи с Сергеем Лавровым 26 сентября на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке отметил важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия", - заявил он.

Кадыров отреагировал на заявление российского дипведомства более жестко.

"Вместо того чтобы беспокоиться о наших внутренних делах, было бы правильно, если бы они занимались собственными проблемами, которых у них предостаточно. Кажется, еще рано делать выводы, что они осознали, что нет пользы от конфликтов на пустом месте", - заявил он в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что "те, кто собирается работать в Россию, должны знать русский язык", однако почему-то россияне, проживающие в Узбекистане, не считают необходимостью знать узбекский язык.

"Помимо создания условий для соотечественников других национальностей для изучения родного языка и ценностей в детском саду и начальной школе, узбекский язык законодательно должен быть определен как обязательный язык", - добавил он.

Что предшествовало

Инцидент в школе №188 Ташкента произошел недавно, когда учительница на уроке русского языка избила ученика 6-го класса. Причиной конфликта стала просьба школьника проводить урок на русском языке, о чем в Facebook сообщила его мать, однако затем удалила пост. В ответ, по ее словам, педагог дернула парня за ухо, ударила по лицу и голове, после чего схватила его за горло и несколько раз ударила головой в доску. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях, вызвав широкий резонанс.