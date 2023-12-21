У РФ захотіли приєднати до себе Узбекистан. Ташкент викликав посла "на килим"

Російський бойовик Захар Прилєпін висловив бажання приєднати Узбекистан до РФ. У Ташкенті обурилися такими заявами і викликали посла "на килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Узбекистану.

Зазначається, що під час зустрічі до надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації Олега Мальгінова в принциповій формі доведено, що в Узбекистані з почуттям глибокого занепокоєння сприйнято висловлювання співголови партії "Справедлива Росія - За правду" Захара Прілєпіна про приєднання території Узбекистану до РФ.

"Заявлено, що такого роду необдумані висловлювання партійних лідерів такої дружньої країни, як Російська Федерація, на превеликий жаль, не відповідають духу всеосяжного стратегічного партнерства і союзництва між Республікою Узбекистан і Російською Федерацією", - йдеться в заяві.

Також у МЗС повідомили, що подібні заяви, широко поширені в російських ЗМІ, мають свідомо провокаційний характер.

Позиція Росії

Мальгінов з усією відповідальністю заявив, що висловлювання Прилєпіна "навіть віддалено не мають нічого спільного з офіційною позицією керівництва Російської Федерації щодо дружнього і незалежного Узбекистану".

Посол підкреслив, що "в його країні ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан".

Мальгінов також зазначив, що найближчим часом МЗС Росії планує дати коментар щодо цього інциденту.

Погрози та імперські замашки Росії відносно інших країн

Минулого року спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендуму.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін сьогодні почав погрожувати Латвії. Причиною для цього стали нібито "утиски російськомовного населення".

Також Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.