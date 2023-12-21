ua en ru
Чт, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ захотіли приєднати до себе Узбекистан. Ташкент викликав посла "на килим"

Узбекистан, Четвер 21 грудня 2023 20:31
UA EN RU
У РФ захотіли приєднати до себе Узбекистан. Ташкент викликав посла "на килим" Архівне фото: Захар Прилєпін (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

Російський бойовик Захар Прилєпін висловив бажання приєднати Узбекистан до РФ. У Ташкенті обурилися такими заявами і викликали посла "на килим".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Узбекистану.

Зазначається, що під час зустрічі до надзвичайного і повноважного посла Російської Федерації Олега Мальгінова в принциповій формі доведено, що в Узбекистані з почуттям глибокого занепокоєння сприйнято висловлювання співголови партії "Справедлива Росія - За правду" Захара Прілєпіна про приєднання території Узбекистану до РФ.

"Заявлено, що такого роду необдумані висловлювання партійних лідерів такої дружньої країни, як Російська Федерація, на превеликий жаль, не відповідають духу всеосяжного стратегічного партнерства і союзництва між Республікою Узбекистан і Російською Федерацією", - йдеться в заяві.

Також у МЗС повідомили, що подібні заяви, широко поширені в російських ЗМІ, мають свідомо провокаційний характер.

Позиція Росії

Мальгінов з усією відповідальністю заявив, що висловлювання Прилєпіна "навіть віддалено не мають нічого спільного з офіційною позицією керівництва Російської Федерації щодо дружнього і незалежного Узбекистану".

Посол підкреслив, що "в його країні ніколи не ставилися під сумнів суверенітет, незалежність і територіальна цілісність Республіки Узбекистан".

Мальгінов також зазначив, що найближчим часом МЗС Росії планує дати коментар щодо цього інциденту.

Погрози та імперські замашки Росії відносно інших країн

Минулого року спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендуму.

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін сьогодні почав погрожувати Латвії. Причиною для цього стали нібито "утиски російськомовного населення".

Також Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Російська Федерація Узбекистан
NEWS
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
Битва безпілотників. Навіщо Україні FPV та чи змінить мільйон дронів хід війни
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ