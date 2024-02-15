В Узбекистані хочуть заборонити відкривати рахунки в банках підсанкційним особам
У парламенті Узбекистану підтримали законопроєкт, який може заборонити відкривати банківські рахунки для підсанкційних осіб. Це може торкнутися росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нижню палату парламенту країни.
Йшлося про проект закону "про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Узбекистан у зв'язку з удосконаленням механізмів управління ризиками, пов'язаними з економічними санкціями".
У парламенті зазначили, що це пов'язано з посиленням ризиків застосування економічних санкцій в умовах поточної геополітичної ситуації. Тому в країні зросла необхідність організації та постійного підвищення ефективності системи санкційного комплексу в банківському секторі Узбекистану.
"Згідно із законопроєктом, банки, платіжні організації та системи, а також небанківські організації зможуть відмовляти або обмежувати у відкритті рахунків і проведенні операцій із клієнтами, якщо є ризик застосування до банків економічних санкцій", - йдеться в повідомленні.
Російські ЗМІ вказують, що це може торкнутися і громадян РФ, а також і юридичних осіб.
Узбекистан і його ставлення до РФ, а також війни в Україні
Узбекистан публічно не підтримав РФ у її вторгненні в Україну, а зайняв нейтральну позицію.
У липні минулого року Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти відправили на фронт громадян Узбекистану, які їхали на будівництво в Маріуполь.
У грудні російський бойовик Захар Прилєпін висловив бажання приєднати Узбекистан до РФ. У Ташкенті обурилися такими заявами і викликали посла "на килим".
Також Центр національного спротиву заявляв, що РФ хоче створити та фінансувати на території Узбекистану підставні підприємства для збору безпілотників з іноземних електронних компонентів. Таким чином Москва планує використати Ташкент для обходу міжнародних санкцій, введених через широкомасштабну військову агресію проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.