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Узбекистан запретил авиатранзит из стран Ближнего Востока в Беларусь

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Среда 17 ноября 2021 20:50
Узбекистан запретил авиатранзит из стран Ближнего Востока в Беларусь Фото: Узбекистан запретил авиатранзит из стран Ближнего Востока в Беларусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Узбекистан ввел запрет на авиатранзит для граждан ряда стран Ближнего Востока в Белоруссию. Ограничение вступило в силу с сегодняшнего дня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

По словам представителя "Узавиации", запрет ввели для граждан:

  • Ирака;
  • Сирии;
  • Афганистана;
  • Йемена;
  • Ливана;
  • Ливии.

В то же время ограничение не будет касаться владельцев дипломатических паспортов и граждан, имеющих вид на жительство в Беларуси.

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