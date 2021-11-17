Узбекистан запретил авиатранзит из стран Ближнего Востока в Беларусь
Фото: Узбекистан запретил авиатранзит из стран Ближнего Востока в Беларусь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Узбекистан ввел запрет на авиатранзит для граждан ряда стран Ближнего Востока в Белоруссию. Ограничение вступило в силу с сегодняшнего дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".
По словам представителя "Узавиации", запрет ввели для граждан:
- Ирака;
- Сирии;
- Афганистана;
- Йемена;
- Ливана;
- Ливии.
В то же время ограничение не будет касаться владельцев дипломатических паспортов и граждан, имеющих вид на жительство в Беларуси.