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Узбекистан заборонив авіатранзит з країн Близького Сходу в Білорусь

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Середа 17 листопада 2021 20:50
Узбекистан заборонив авіатранзит з країн Близького Сходу в Білорусь Фото: Узбекистан заборонив авіатранзит з країн Близького Сходу в Білорусь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Узбекистан запровадив заборону на авіатранзит для громадян низки країни Близького Сходу до Білорусі. Обмеження набуло чинності відсьогодні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

За словами представника "Узавіації", заборону запровадили для громадян:

  • Іраку;
  • Сирії;
  • Афганістану;
  • Ємену;
  • Лівану;
  • Лівії.

Водночас обмеження не стосуватиметься власників дипломатичних паспортів й громадян, які мають дозвіл на проживання в Білорусі.

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