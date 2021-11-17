Узбекистан заборонив авіатранзит з країн Близького Сходу в Білорусь
Фото: Узбекистан заборонив авіатранзит з країн Близького Сходу в Білорусь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Узбекистан запровадив заборону на авіатранзит для громадян низки країни Близького Сходу до Білорусі. Обмеження набуло чинності відсьогодні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".
За словами представника "Узавіації", заборону запровадили для громадян:
- Іраку;
- Сирії;
- Афганістану;
- Ємену;
- Лівану;
- Лівії.
Водночас обмеження не стосуватиметься власників дипломатичних паспортів й громадян, які мають дозвіл на проживання в Білорусі.