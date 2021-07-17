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Узбекистан ввел обязательную COVID-вакцинацию некоторых категорий граждан

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Ташкент, Суббота 17 июля 2021 22:21
Узбекистан ввел обязательную COVID-вакцинацию некоторых категорий граждан Фото: в Узбекистане объявили обязательную COVID-вакцинацию для некоторых категорий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан страны. Среди них сотрудники силовых ведомств, образования и сферы услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Узбекистана.

"Состоялось расширенное заседание республиканской специальной комиссии по борьбе с коронавирусом, в ходе которого было принято решение о введении обязательной вакцинации для ряда граждан старше 18 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, обязательная вакцинация вводится для сотрудников торговых и сервисных объектов, банков, спортивных и развлекательных учреждений, а также зон отдыха. Кроме того, прививку от коронавируса будут обязаны сделать силовики, работники транспортной сферы, предприятий общественного питания, госслужащие и коммунальщики.

Перечисленные категории граждан страны должны получить первую дозу до 1 сентября, вторую - до 1 октября. При рекомендации медиков они будут обязаны до 1 ноября сделать третью прививку.

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Узбекистан Коронавирус Вакцинация
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