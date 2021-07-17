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Узбекистан ввів обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян

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Ташкент, Субота 17 липня 2021 22:21
Узбекистан ввів обов'язкову вакцинацію деяких категорій громадян Фото: в Узбекистані оголосили обов'язкову COVID-вакцинацію для деяких категорій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Узбекистану ввела обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для ряду категорій громадян країни. Серед них співробітники силових відомств, освіти та сфери послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Узбекистану.

"Відбулося розширене засідання Республіканської спеціальної комісії по боротьбі з коронавірусом, в ході якого було прийнято рішення про введення обов'язкової вакцинації для ряду громадян старше 18 років", - йдеться в Telegram-каналі відомства.

За даними Міністерства, обов'язкова вакцинація вводиться для співробітників торгових і сервісних об'єктів, банків, спортивних і розважальних установ, а також зон відпочинку. Крім того, щеплення від коронавірусу будуть зобов'язані зробити силовики, працівники транспортної сфери, підприємств громадського харчування, держслужбовці та комунальники.

Перераховані категорії громадян країни повинні отримати першу дозу до 1 вересня, другу - до 1 жовтня. При рекомендації медиків вони будуть зобов'язані до 1 листопада зробити третє щеплення.

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Узбекистан Коронавірус Вакцинація
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