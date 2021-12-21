Чтобы узаконить двойное гражданство в Украине, нужны изменения в Конституцию, - эксперт

Правящей команде нужно вносить изменения в Конституцию, если они хотят узаконить владение несколькими паспортами. А для этого нужно не просто три голосования и 300 "за", но и провести всеукраинский референдум.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство".

Как пояснил РБК-Украина глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко, когда в 1996 году принимали Основной закон, в его 4-й статьи прописали, что в Украине существует единое гражданство.

Тогда некоторые депутаты предлагали поправками разрешить иметь другие паспорта. Все они были отклонены - в этом можно убедиться из сравнительных таблиц, говорит эксперт.

Уже потом, в 2001 году принят новый закон о гражданстве, к которому добавили уточнение: "единое гражданство - это гражданство Украины, которое исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц".

"Многие сегодня говорят, что этот закон трактует единое гражданство как отсутствие гражданства административно-территориальных единиц. Но это не совсем правда, потому что в этом же законе одновременно указано, что приобретение гражданства другого государства - это основание для потери украинского. Очевидно, кому-то в 2001 году очень захотелось иметь паспорта других государств, поэтому решили манипулировать формулировками в законе", - рассказал изданию Колиушко.

Тогда же возникла дилемма, как расшифровывать "единое": является ли это унитарное - в смысле отсутствия паспорта Львовской или Харьковской области, или же этот срок исключает возможность быть гражданином других стран.

"На мой взгляд, с точки зрения Конституции никаких разночтений нет - основной закон не позволяет множественное гражданство. Что делать с теми, кто имеет второе гражданство - несколько вариантов. Один из них - вносить изменения в Конституцию. Второй вариант - не вносить изменения в Конституцию, не признавать множественного гражданства, но принять закон о поэтапном наведении порядка в данной сфере", - отметил эксперт.

Как отметил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский ("Слуга народа"), окончательное слово в этой дискуссии может сказать только Конституционный суд

Среди юристов нет никакого мнения относительно того, как толковать единое гражданство, добавил нардеп.

"Поэтому говорить о том, что это противоречит статье 4 Конституции Украины, пока правовых оснований нет", - уверен представитель президента в КСУ.

Стоит уточнить, что в базовом законопроекте Зеленского (№6368) нигде и не используются термины "двойное" или "множественное гражданство". Возможно, это сделано как раз для того, чтобы сгладить разногласия с Конституцией.

"Единственное, что делает законопроект №6368 в глобальном смысле - он, прежде всего, позволяет гражданину Украины одновременно иметь паспорт иностранного государства. Но в юридической системе, в отношениях с властью, с обществом на территории Украины государство всегда будет признавать его исключительно как гражданина Украины, и из его прав, и с его обязанностей", - рассказал изданию глава профильного комитета Совета по правам человека Дмитрий Лубинец ("За майбутнє").