Щоб узаконити подвійне громадянство в Україні, потрібні зміни до Конституції, - експерт

Правлячій команді потрібно вносити зміни до Конституції, якщо вони хочуть узаконити володіння кількома паспортами. А для цього потрібно не просто три голосування та 300 "за", а й провести всеукраїнський референдум.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Паспортний контроль. Як і навіщо Зеленський хоче узаконити подвійне громадянство".

Як пояснив РБК-Україна голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, коли 1996 року ухвалювали Основний закон, у його 4-й статті прописали, що в Україні існує єдине громадянство.

Тоді деякі депутати пропонували поправки дозволити мати інші паспорти. Усі вони були відхилені - у цьому можна переконатись із порівняльних таблиць, каже експерт.

Вже потім, у 2001 році ухвалили новий закон про громадянство, до якого додали уточнення: "єдине громадянство - це громадянство України, яке виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць".

"Багато сьогодні кажуть, що цей закон трактує єдине громадянство як відсутність громадянства адміністративно-територіальних одиниць. Але це не зовсім правда, тому що в цьому ж законі одночасно зазначено, що набуття громадянства іншої держави - це підстава для втрати української. Очевидно, комусь у 2001 році дуже захотілося мати паспорти інших держав, тому вирішили маніпулювати формулюваннями у законі", - розповів виданню Коліушко.

Тоді ж виникла дилема, як розшифровувати "єдине": чи це унітарне - у сенсі відсутності паспорта Львівської чи Харківської області, або ж цей термін виключає можливість бути громадянином інших країн.

"На мій погляд, з погляду Конституції жодних різночитань немає - Основний закон не дозволяє множинне громадянство. Що робити з тими, хто має друге громадянство - кілька варіантів. Один з них - вносити зміни до Конституції. Другий варіант - не вносити зміни до Конституцію, не визнавати множинного громадянства, але ухвалити закон про поетапне наведення порядку в даній сфері", - зазначив експерт.

Як наголосив представник президента у Конституційному суді Федір Вениславський ("Слуга народу"), остаточне слово у цій дискусії може сказати лише Конституційний суд

Серед юристів немає жодної думки щодо того, як тлумачити єдине громадянство, додав нардеп.

"Тому говорити про те, що це суперечить статті 4 Конституції України, наразі правових підстав немає", - упевнений представник президента у КСУ.

Варто уточнити, що у базовому законопроекті Зеленського (№6368) ніде і не використовуються терміни "подвійне" або "множинне громадянство". Можливо, це зроблено якраз для того, щоб згладити розбіжності з Конституцією.

"Єдине, що робить законопроект №6368 у глобальному сенсі - він, насамперед, дозволяє громадянину України одночасно мати паспорт іноземної держави. Але в юридичній системі, у відносинах із владою, із суспільством на території України держава завжди визнаватиме його виключно як громадянина України, і з його прав, і з його обов'язків", - розповів виданню голова профільного комітету Ради з прав людини Дмитро Лубінець ("За майбутнє").