Двойное гражданство: какие ограничения ждут владельцев нескольких паспортов в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду пакет из пяти законопроектов, чтобы урегулировать вопрос множественного гражданства. Их суть в том, что государство позволит украинцам иметь несколько гражданств, а резидентам других стран предоставят возможность получить или восстановить паспорт с трезубцем, не отказываясь от документов другой страны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Паспортный контроль. Как и зачем Зеленский хочет узаконить двойное гражданство".

В частности, это указано в одном из законопроектов (№6368), которые глава государства подал на рассмотрение Рады 2 декабря.

Так, им предлагается из закона о гражданстве исключить норму о том, что "добровольное приобретение гражданства иностранного государства является основанием для потери гражданства Украины".

Однако, не все, кто захочет получить паспорт с трезубцем, смогут беспрепятственно это сделать.

Если владельцы нескольких паспортов захотят сохранить все свои гражданства, они, например, не смогут работать на госслужбе и органах местного самоуправления, иметь доступ к гостайне или быть членами партий. Это указано в нормах одного из законопроектов - №6369, который также обязывает украинцев декларировать паспорта других государств.

Вместе с тем, если это вовремя не сделать ли скрыть информацию о втором гражданстве грозит административная и уголовная ответственность. Такие санкции предусмотрены другим законопроектом - №6372, который подал президент.

Впрочем, как на практике будут отслеживать нарушителей - ни в одном из предложенных документов не прописано. Еще два проекта - № 6371 и № 6370 - запрещают иметь несколько паспортов судьям и таможенникам.

Как пример: если украинец, который имеет венгерское гражданство, работает чиновником, он будет вынужден либо уволиться, либо отказаться от иностранного паспорта. То же касается гражданина США, который переехал жить в Украину: если он захочет устроиться госслужащим, ему придется прекратить иностранное гражданство.