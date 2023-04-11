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"Узаконили" окупацію території України. Суддям Конституційного суду РФ загрожує довічне ув’язнення

Фото: суддям Конституційного суду РФ загрожує довічне ув’язнення за "узаконення" окупації території України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

СБУ завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів Конституційного суду Росії, які "узаконили" окупацію частини території України. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними слідства, 2 жовтня 2022 року російські судді підписали постанови про прийняття до складу РФ так званих "ДНР", "ЛНР", а також частини Херсонської та Запорізької областей. Тим самим вони визнали "законними" кремлівські договори про "приєднання" к Росії тимчасово окупованих районів України.

На той момент Конституційний суд РФ складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад КС РФ, який підтримав це рішення.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України). Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ передала до суду матеріали щодо 56 депутатів Держдуми РФ, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

До того, суд визнав винними 20 депутатів Держдуми у посяганні на терцілісність і недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

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