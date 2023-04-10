Сприяли окупації частини територій: в Україні судитимуть 56 депутатів Держдуми РФ
Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно ще 56 депутатів Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
15 лютого 2022 року вони підтримали постанову щодо звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР".
"Наступного дня на підставі ухвалених "договорів" ватажки терористів звернулися до президента РФ з проханням надати їм "збройну допомогу". Таким чином Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії", - йдеться у повідомленні.
СБУ повідомили про підозру 56 депутату Держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Наразі правоохоронці завершили розслідування і направила до суду обвинувальні акти. Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.
В Україні заочно судитимуть російського генерала, який допомагав диверсантам групи Гіркіна.
РБК-Україна також повідомляло, що у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну знову потрапив у полон.
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