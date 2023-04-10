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Сприяли окупації частини територій: в Україні судитимуть 56 депутатів Держдуми РФ

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 17:56
Сприяли окупації частини територій: в Україні судитимуть 56 депутатів Держдуми РФ Фото: в Україні судитимуть 56 депутатів Держдуми РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Служба безпеки України передала до суду матеріали стосовно ще 56 депутатів Державної думи Росії, які голосували за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

15 лютого 2022 року вони підтримали постанову щодо звернення до російського диктатора Володимира Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. А вже 22 лютого проголосували за ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між РФ і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Сприяли окупації частини територій: в Україні судитимуть 56 депутатів Держдуми РФ

"Наступного дня на підставі ухвалених "договорів" ватажки терористів звернулися до президента РФ з проханням надати їм "збройну допомогу". Таким чином Кремль використав ці рішення як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення в Україну та виправдовування збройної агресії", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомили про підозру 56 депутату Держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Наразі правоохоронці завершили розслідування і направила до суду обвинувальні акти. Посадовцям загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше суд визнав винними 20 депутатів Державної думи Росії у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

В Україні заочно судитимуть російського генерала, який допомагав диверсантам групи Гіркіна.

РБК-Україна також повідомляло, що у Києві судили бойовика "ДНР", який після обміну знову потрапив у полон.

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