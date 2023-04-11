"Узаконили" оккупацию территории Украины. Судьям Конституционного суда РФ грозит пожизненное заключение

По данным следствия, 2 октября 2022 г. российские судьи подписали постановления о принятии в состав РФ так называемых "ДНР", "ЛНР", а также части Херсонской и Запорожской областей. Тем самым они признали "законными" кремлевские договоры о "присоединении" к России временно оккупированных районов Украины.

На тот момент Конституционный суд РФ состоял из 10 действующих судей, включая главу этого учреждения. Таким образом, за преступления против Украины будет отвечать полный состав КС РФ, которые поддержал это решение.

На основании собранных улик следователи сообщили российским судьям о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ передала в суд материалы в отношении 56 депутатов Госдумы РФ, которые голосовали за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".

К тому же суд признал виновными 20 депутатов Госдумы в посягательстве на терцелостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

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