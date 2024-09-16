Чи загрожує Україні повінь, яка затопила Європу: що кажуть синоптики

Негоду та масштабні повені у країнах Європи спричинив циклон, який був "заблокований" із різних сторін і "випав" інтенсивними опадами практично на одному місці.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

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За словами експерта, минулими вихідними над центральною Європою розташувався циклон.

"Він був заблокований, скажімо так, полем високого тиску з північних широт, з північно-східної сторони. Тому він не мав змоги просуватись особливо в якомусь напрямку. І ось він там два дні практично на одному місці й спричинив такі інтенсивні опади", - пояснила синоптик.

Вона додала, що свою роль у цьому відіграли також і наявні перепади температур.

"Над центральною Європою був затік із північних широт холодного повітря. В той самий час над південно-східною частиною (над територією України, над Чорним морем) розташувалась тепла повітряна маса. І ось такий контраст, ось така ситуація спричинила такі інтенсивні опади й у результаті - підйом рівнів води", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що над південною Європою був навіть не просто один циклон, а "багатоцентрова система".

"Там багатоцентрова така зараз система над південною Європою. Залишається поле зниженого тиску. Але саме найінтенсивніший центр, який був, його європейські колеги назвали "Борисом", - зазначила спеціаліст.

Наслідки негоди в Європі (фото: Getty Images)

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Птуха розповіла, що повінь, яка наробила лиха в Європі, України не дістанеться.

"Максимум цього циклону припав саме на вихідні дні (14-15 вересня, - Ред.). І те що в нас було, в Одеській області, у Карпатському регіоні - випадали опади різної інтенсивності, спостерігався певний підйом рівня води в гірських річках (але все було в межах русел, максимально піднялося до 70 см по деяких окремих річках, але без негативних наслідків)", - уточнила синоптик.

За її словами, зараз "всі фронтальні системи цього циклону відтісняються назад, у південно-західному напрямку".

"Тому, що в нас вже посилюється з північного сходу поле високого тиску. І воно нам забезпечить більш спокійну ситуацію", - пояснила експерт.

Вона визнала, що певні "залишкові процеси" можуть спостерігатися подекуди у південних областях, на Закарпатті та Прикарпатті - впродовж найближчих кількох днів.

"Але це - локальні дощі короткочасного характеру. Надалі вже у більшості областей впродовж більшості часу - до кінця тижня - переважатиме погода без опадів, з доволі комфортним температурним фоном", - підсумувала фахівець.