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Поїзди із України змінили маршрути через повінь у Центральній Європі: як курсуватимуть

Вівторок 17 вересня 2024 11:40
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Поїзди із України змінили маршрути через повінь у Центральній Європі: як курсуватимуть Фото: Потяг Київ-Варшава (колаж - РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок негоди у Центральній Європі деякі поїзди із України вимушені курсувати за зміненими маршрутами.

РБК-Україна із посиланням на Telegram "Укрзалізниці" розповідає, як курсуватимуть потяги у вівторок, 17 вересня.

Зміни у розкладі поїздів

Рейс Відень – Київ – Відень поки курсує як Будапешт – Київ – Будапешт.

Потяг за маршрутом Відень – Чоп – Відень з угорськими вагонами класу Інтерсіті також курсує у напрямку Будапешт – Чоп – Будапешт.

Поїзд Прага – Перемишль – Прага відновлено з об’їзним маршрутом через станцію Петровіце-у-Карвіне без зупинки в Остраві.

Рейс Прага – Чоп – Прага продовжить прямувати в обʼїзд із незначним запізненням.

Через технічні причини між Захонню і Тужером для рейсів 146 Чоп – Будапешт та 644 Дебрецен – Мукачево організовано автобусний трансфер за участю угорських координаторів.

Поїзди з України до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні та Кишинева курсують за розкладом.

Що відбувається у Європі

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 вересня Європу накрила негода: в Австрії випав сніг, що є незвичним явищем для вересня. У Нижній Австрії через снігопади оголосили надзвичайний стан. В інших регіонах країни зафіксовані повені, і влада готується до можливих наслідків. Подібна ситуація спостерігається в Польщі. Незважаючи на це, негода не стала несподіванкою для європейців – країни завчасно готувалися до кліматичних викликів, залучивши армію.

В Австрії тривалі дощі призвели до прориву двох дамб і затоплення низки населених пунктів. Найбільше постраждала Нижня Австрія, де через повені під водою опинилися кілька сіл. Ситуація погіршується через несприятливі погодні умови.

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