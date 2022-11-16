В УЗ знову попередили про затримку низки поїздів: список
Через пошкодження інфраструктури внаслідок масованої атаки російських військ 15 листопада потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
"Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками. Однак переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена", - зазначили у компанії.
Так, зараз із значною затримкою рухаються такі рейси:
- №45/46 Ужгород – Харків затримується на 7 год 24 хв;
- №715/716 Перемишль – Київ – на 6 год 58 хв;
- №21/22 Трускавець – Харків – на 4 год 54 хв;
- поїзд Відень – Київ затримується на 3 год 17 хв;
- №749/750 Ужгород – Київ – на 3 год 12 хв;
- №3/4 Ужгород – Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;
- №35/36 Перемишль – Одеса – на 1 годину 44 хв.
В УЗ додали, що всі інші рейси затримуються менш ніж на годину.
Крім того, через пошкодження контактної мережі "Укрзалізниця" змінила маршрут деяких поїздів:
- №749 Київ – Ужгород;
- №67 Київ – Відень;
- №53 Київ - Перемишль;
- №15 Харків - Рахів;
- №91 Київ – Львів;
- №18 Ужгород – Харків;
- №92 Львів – Київ;
- №2 Івано-Франківськ – Харків;
- №54 Пшемисль – Київ;
- №68 Варшава – Київ;
- №750 Ужгород – Київ.
Час у дорозі для цих рейсів орієнтовно збільшиться на 30 хвилин.
Нагадаємо, вчора російські окупанти в черговий раз завдали ударів по критичній інфраструктурі України. Внаслідок чого низка міст на якийсь час залишилася без світла та води.
Загалом за вчорашній день Росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити.
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