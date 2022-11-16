В УЗ знову попередили про затримку низки поїздів: список

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

"Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками. Однак переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена", - зазначили у компанії.

Так, зараз із значною затримкою рухаються такі рейси:

№45/46 Ужгород – Харків затримується на 7 год 24 хв;

№715/716 Перемишль – Київ – на 6 год 58 хв;

№21/22 Трускавець – Харків – на 4 год 54 хв;

поїзд Відень – Київ затримується на 3 год 17 хв;

№749/750 Ужгород – Київ – на 3 год 12 хв;

№3/4 Ужгород – Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;

№35/36 Перемишль – Одеса – на 1 годину 44 хв.

В УЗ додали, що всі інші рейси затримуються менш ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі "Укрзалізниця" змінила маршрут деяких поїздів:

№749 Київ – Ужгород;

№67 Київ – Відень;

№53 Київ - Перемишль;

№15 Харків - Рахів;

№91 Київ – Львів;

№18 Ужгород – Харків;

№92 Львів – Київ;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№54 Пшемисль – Київ;

№68 Варшава – Київ;

№750 Ужгород – Київ.

Час у дорозі для цих рейсів орієнтовно збільшиться на 30 хвилин.