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В УЗ знову попередили про затримку низки поїздів: список

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Середа 16 листопада 2022 15:11
В УЗ знову попередили про затримку низки поїздів: список Фото: в УЗ знову попередили про затримку низки поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Через пошкодження інфраструктури внаслідок масованої атаки російських військ 15 листопада потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.

"Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги "Укрзалізниці" продовжують рухатися із затримками. Однак переважна більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена", - зазначили у компанії.

Так, зараз із значною затримкою рухаються такі рейси:

  • №45/46 Ужгород – Харків затримується на 7 год 24 хв;
  • №715/716 Перемишль – Київ – на 6 год 58 хв;
  • №21/22 Трускавець – Харків – на 4 год 54 хв;
  • поїзд Відень – Київ затримується на 3 год 17 хв;
  • №749/750 Ужгород – Київ – на 3 год 12 хв;
  • №3/4 Ужгород – Запоріжжя затримується на 2 год 43 хв;
  • №35/36 Перемишль – Одеса – на 1 годину 44 хв.

В УЗ додали, що всі інші рейси затримуються менш ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі "Укрзалізниця" змінила маршрут деяких поїздів:

  • №749 Київ – Ужгород;
  • №67 Київ – Відень;
  • №53 Київ - Перемишль;
  • №15 Харків - Рахів;
  • №91 Київ – Львів;
  • №18 Ужгород – Харків;
  • №92 Львів – Київ;
  • №2 Івано-Франківськ – Харків;
  • №54 Пшемисль – Київ;
  • №68 Варшава – Київ;
  • №750 Ужгород – Київ.

Час у дорозі для цих рейсів орієнтовно збільшиться на 30 хвилин.

Нагадаємо, вчора російські окупанти в черговий раз завдали ударів по критичній інфраструктурі України. Внаслідок чого низка міст на якийсь час залишилася без світла та води.

Загалом за вчорашній день Росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити.

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Укрзалізниця поїзди
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