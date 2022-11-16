В УЗ вновь предупредили о задержке ряда поездов: список

Из-за повреждения инфраструктуры в результате массированной атаки российских войск 15 ноября поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.

"Из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено", - отметили в компании.

Так, в настоящее время со значительной задержкой движутся следующие рейсы:

№45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;

№715/716 Перемышль - Киев - на 6 ч 58 мин;

№21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;

поезд Вена - Киев задерживается на 3 ч 17 мин;

№749/750 Ужгород - Киев - на 3 ч 12 мин;

№3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 ч 43 мин;

№35/36 Перемышль - Одесса - на 1 час 44 мин.

В УЗ добавили, что все остальные рейсы задерживаются менее чем на час.

Кроме того, из-за повреждения контактной сети "Укрзализныця" изменила маршрут некоторых поездов:

№749 Киев - Ужгород;

№67 Киев - Вена;

№53 Киев - Перемышль;

№15 Харьков - Рахов;

№91 Киев - Львов;

№18 Ужгород - Харьков;

№92 Львов - Киев;

№2 Ивано-Франковск - Харьков;

№54 Пшемысль - Киев;

№68 Варшава - Киев;

№750 Ужгород - Киев.

Время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.