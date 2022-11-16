В УЗ вновь предупредили о задержке ряда поездов: список
Из-за повреждения инфраструктуры в результате массированной атаки российских войск 15 ноября поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
"Из-за повреждений инфраструктуры и отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда "Укрзализныци" продолжают двигаться с задержками. Однако подавляющее большинство участков с повреждениями электросети уже восстановлено", - отметили в компании.
Так, в настоящее время со значительной задержкой движутся следующие рейсы:
- №45/46 Ужгород - Харьков задерживается на 7 ч 24 мин;
- №715/716 Перемышль - Киев - на 6 ч 58 мин;
- №21/22 Трускавец - Харьков - на 4 ч 54 мин;
- поезд Вена - Киев задерживается на 3 ч 17 мин;
- №749/750 Ужгород - Киев - на 3 ч 12 мин;
- №3/4 Ужгород - Запорожье задерживается на 2 ч 43 мин;
- №35/36 Перемышль - Одесса - на 1 час 44 мин.
В УЗ добавили, что все остальные рейсы задерживаются менее чем на час.
Кроме того, из-за повреждения контактной сети "Укрзализныця" изменила маршрут некоторых поездов:
- №749 Киев - Ужгород;
- №67 Киев - Вена;
- №53 Киев - Перемышль;
- №15 Харьков - Рахов;
- №91 Киев - Львов;
- №18 Ужгород - Харьков;
- №92 Львов - Киев;
- №2 Ивано-Франковск - Харьков;
- №54 Пшемысль - Киев;
- №68 Варшава - Киев;
- №750 Ужгород - Киев.
Время в пути для этих рейсов увеличится ориентировочно на 30 минут.
Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В результате чего ряд городов на время остались без света и воды.
Всего за вчерашний день Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.