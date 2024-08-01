УЗ змінює розклад руху двох поїздів з Києва до Перемишля

УЗ вносить зміни у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль". Вони почнуть діяти з 10 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Для зменшення ризику затримок при проходженні кордону вносимо коригування у розклад руху двох поїздів "Інтерсіті+" "Київ - Перемишль", - йдеться у повідомленні.
Відтак, починаючи з 10 серпня:
Час прибуття обох поїздів до Перемишля не зміниться, а додатковий час буде використаний для збільшення зупинки на станції Львів для проведення прикордонного-митного контролю.
"Деталі про стиковки поїздів у Перемишлі зібрані на порталі https://uz-vezemo.uz.gov.ua/, а через інтенсивність руху на пересадку радимо закладати не менше 2-2,5 годин", - додали в УЗ.
Переглянути розклад руху та придбати квитки можнау застосунку "Укрзалізниці" та на оновленому сайті https://booking-new.uz.gov.ua/.
Зазначимо, що із великих міст України до Польщі курсують 12 поїздів "Укрзалізниці". Докладніше про їх графіки - у матеріалі РБК-Україна.
Крім того, раніше РБК-Україна розповідало, як придбати квитки на популярний поїзд Київ - Варшава.
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